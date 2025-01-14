Son Dakika... Ankara'da zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı
Son dakika haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2'si otobüs 2'si minibüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı.
Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.
Etiketler: #Ankara #trafik kazası #zincirleme trafik kazası
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Akşener'in görevi kesinleşti' iddiası
- 'Müjde'ler belli oldu!
- Suç örgütü liderinden Dervişoğlu'na tehdit!
- 'Kabine' iddiası: Akşener cephesinden açıklama!
- Bir oyuncu daha ‘Ayşe Barım’ sessizliğini bozdu
- Gözaltındaki Başkan Akpolat'tan ilk açıklama
- Savcı mütalaasını açıkladı
- 'Ziyaret trafiğini izleseniz anlayacaksınız'
- CHP'li başkandan ilk açıklama!
- Bakandan asgari ücret ara zam mesajı!