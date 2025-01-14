Son Dakika... Ankara'da zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Ankara'nın Çubuk ilçesinde 2'si otobüs 2'si minibüs 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 31 kişi yaralandı.

Son Dakika... Ankara'da zincirleme trafik kazasında 31 kişi yaralandı
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DHA
Yayınlanma: 14.01.2025 - 09:44

Çubuk-Ankara yolunun Güldarpı Mahallesi mevkisinde iki minibüs ve işçi taşıyan iki otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada ilk belirlemelere göre 31 kişi yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Minibüslerden birinin şehir içi yolcu taşımacılığı yaptığı öğrenildi.

 


Etiketler: #Ankara #trafik kazası #zincirleme trafik kazası

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