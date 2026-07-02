Dr. Figen Şahpaz, açık havada çalışan emekçiler için uyarılarda bulundu: Kavurucu sıcak tehdidi

Kavurucu yaz sıcakları, açık havada çalışan milyonlarca emekçi için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor.

Cumhuriyet’e konuşan Türk Tabipleri Birliği (TTB) İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Yürütme Kurulu üyesi Dr. Figen Şahpaz, açık havada çalışan işçilerin çoğu zaman yeterli koruma sağlanmadan çalıştırıldığını söyledi.

Geçen yıl İskenderun’da iki askerin aşırı sıvı kaybına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiğini anımsatan Şahpaz, benzer risklerin işçiler için de geçerli olduğunu belirterek “Gerekli önlemler alınmazsa bu yıl özellikle işçilerde sıcağa bağlı ölümlerin artmasından endişe ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın riskli işyerlerinde koruyucu uygulamaları hayata geçirmesi gerekiyor” dedi.

Şahpaz, yorgunluk, halsizlik, kas krampları, kusma, aşırı terleme, nefes darlığı, bilinç bulanıklığı ve konuşma bozukluğunun sıcak kaynaklı rahatsızlıkların başlıca belirtileri olduğunu söyledi. 2012’den bu yana tüm işyerlerinde uygulanmasının zorunlu olduğu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na da dikkat çeken Şahpaz, birçok işyerinde iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi bulunmadığını, denetimlerin de yeterli olmadığını vurguladı.

Şahpaz, emekçilere sağlık kontrollerini aksatmama, açık renkli ve ince giysiler tercih etme, güneş kremi, şapka ve güneş gözlüğü kullanma, günde 2-4 litre su tüketme, ağır yiyecekler ile kafeinli ve alkollü içeceklerden kaçınma önerilerinde bulundu. Şahpaz ayrıca, çalışma alanlarında gölgelik oluşturulması, güneşin en etkili olduğu 11.00-15.00 saatleri arasında ağır işlerden kaçınılması ve sık sık serin alanlarda mola verilmesi gerektiğini belirterek çalışanların hayati tehlike gördükleri durumlarda çalışmaktan kaçınma haklarını kullanabileceklerini de anımsattı.