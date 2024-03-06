Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV bölümü Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir 23 Şubat tarihinde derste fenalaşmasının ardından yaşamını yitirmişti.

Şevval Aydoğan
Yayınlanma: 06.03.2024 - 04:00
Dr. Öğr. Üyesi Babacan Taşdemir’in ölümüne ilişkin ihmal iddiası: Ameliyatı geciktirdiler
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Akademisyenin ölümünün ardından ise ihmal olduğu iddiaları öne sürüldü. Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada akademisyen Taşdemir’in kendi üniversitesinin hastanesinde 2 buçuk saat boyunca bekletildiği, gittiği bir diğer hastanede “boş yatak yok” denilerek gönderildiği ve 5 hastane değiştirdiği iddia edildi.

Taşdemir’in ihmal nedeniyle ertesi gün ameliyata alındığı ve yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, konunun takipçisi olacakları belirtildi. Konuya ilişkin üniversiteden bilgi almak için aradığımız öğretim üyeleri konu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını dile getirdiler.

Taşdemir’in 2.5 saat boyunca bekletildiği iddialarına ilişkin aradığımız Akdeniz Üniversitesi Hastanesi baş müdürü Hatice Yavuz Yüce, konuya ilişkin gerekli incelemelerin başlatıldığını sonucuna göre değerlendirme yapılacağını belirtti.

Yaşanan olayı sağlık sistemindeki eksikler açısından değerlendiren Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Taha Karaman, birinci basamağın önemsizleştirilmesi nedeniyle ikinci ve üçüncü basamaklarda yoğunluk yaşandığını kaydetti.

"TEDAVİ OLAMAZ HALDELER"

Karaman, “En basit vakaların bile birinci basamak sağlık sistemini önemsemeyerek, ikinci ve üçüncü basamakları tercih etmesi nedeniyle hastanelerde tedavi olması gereken kişiler tedavi olamaz ve yer bulamaz hale geldi. Bu durum da sağlık sistemin geldiği noktayı net bir şekilde gösteriyor. Yoğun bakımların da maliyeti olması nedeniyle hastalara meta ve para gözüyle bakılıyor ve yer bulunmuyor” dedi.


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