Dr. Suat Sarı: ‘İstanbul’da bir iş günü deprem tatbikat günü olarak ilan edilmeli'

Yayınlanma: 25.04.2025 - 12:52

Güncelleme: 25.04.2025 - 14:33

İstanbul’daki 6.2’lik deprem beraberinde endişeleri ve soru işaretlerini getirdi.

A sınıfı iş sağlığı ve güvenliği uzmanı Dr. Suat Sarı, “İstanbul’da genel deprem tatbikatı yapılmalı. Depremin hasarı, halkın tatbikatlarla eğitilmesiyle azalabilir” dedi. Sarı, “İstanbul’da bir iş günü deprem tatbikat günü olarak ilan edilmeli ve o gün ‘Deprem tatbikat günü’ olarak her ay tekrarlanmalıdır. Tatbikat sonrası depremle ilgili filmler seyredilmeli, konuşmalar yapılmalı, broşürler dağıtılmalıdır. Toplumun deprem farkındalığı için bu tatbikatlar çok elzemdir. 1999’da yaşanan kaosun tekrar etmemesi için bugünden kollar sıvanmalıdır” diye konuştu.

Dr. Sarı, “Kıyameti beklemek yerine, seferberliği başlatmamız gerekiyor. Japonya’da her ailede 3 gün idare edebilecek bir deprem çantası devlet tarafından halka sağlanmaktadır. İstanbul’da da bu temin edilmelidir. Diğer yandan depremlerde ilk 3 günde yapılacak müdahale yaralılara ulaşmak açısından en önemli zaman periyodudur. İlk Müdahale Ekiplerinin (İME) enkazlara teçhizatlarıyla süratle ulaşması, olası can kayıplarının asgariye indirilmesi için en çok önem verilen ekipler olarak kabul edilir. Ülkemizde bunu yapabilecek ne kadar İME eğitimli uzman var? İlk müdahale sonrası kentsel arama kurtarma konusunda ne kadar uzmanımız var? Bu eksikliklerimizin süratle giderilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.