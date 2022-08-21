Şişli'de bekçinin şehit olduğu olayın ardından 8 kişiye gözaltı

Şişli'de bekçi Oltan Koca'nın şehit olduğu olayla ilgili olarak açıklama yapan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, olayla ilgili 8 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

DHA
21 Ağustos 2022 Pazar, 14:25
Şişli'de bekçinin şehit olduğu olayın ardından 8 kişiye gözaltı
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Şişli'de gürültü nedeniyle sonlandırılmak istenen düğündeki bazı davetlilerin taşlı sopalı saldırısına müdahale için kullanılan biber gazından etkilenen bekçi Oltan Koca, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Şehit bekçi için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen törende konuşan İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Aktaş, "Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli Çarşı ve Mahalle Bekçimiz Oltan Koca, 20 Ağustos 2022 günü saat 23.30 sıralarında ilimiz Şişli İlçesi Kuştepe Mahallesi Yavrukuş Sokak içerisinde meydana gelen olayda mukavemet gösteren şahıslara müdahale edildiği esnada fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Ağustos günü şehadet mertebesine ulaşmıştır. Bu elim olayın hemen ardından görevlilerimize mukavemet gösteren 8 şahıs gözaltına alınmıştır" dedi.

 


bekçi Oltan Koca Şehit gözaltı

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