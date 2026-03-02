Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nün 2026 yılı kapsamında gerçekleştirdiği 1389 işçi alımı sürecinde gözler kura çekimine çevrildi. Başvurularını tamamlayan adaylar ise kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını ve isim listesinin hangi platform üzerinden yayımlanacağını merak ediyor. Peki, DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman? Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1389 işçi alımı kura çekimi sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

DSİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Noter kura çekimi, 2 Mart 2026 Pazartesi günü saat 10.00’da DSİ 11. Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Çekiliş, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabı üzerinden canlı olarak yayımlanacak; dileyen adaylar ise belirtilen adrese giderek kura çekimini yerinde izleyebilecek.

DSİ KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Doğrudan noter kurasıyla, yani sınav yapılmaksızın gerçekleştirilecek 1.305 sürekli işçi alımında; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda işlem yapılacak. Bu kapsamda, öncelikli adaylar da dahil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından, ilan edilen kadro sayısı kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar yedek aday, 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda yapılacak kura ile belirlenecek.

Sınav yöntemiyle gerçekleştirilecek 84 sürekli işçi alımında ise, yine aynı yönetmelik hükümleri esas alınacak. İŞKUR tarafından bildirilen ve tüm başvuru sahiplerini kapsayan listeden, ilan edilen kadro sayısının dört katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday, 2 Mart 2026 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucunda sınava katılmaya hak kazanacak. Öncelik hakkına sahip adaylarla ilgili işlemler ise ilgili mevzuata göre yürütülecek.

DSİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Doğrudan noter kurasıyla atanacak adaylar ile sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin listeler, 9 Mart 2026 tarihinde DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayımlanacaktır.