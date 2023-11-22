DSİ projede ısrarcı oldu, onayı aldı

Yayınlanma: 22.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 22.11.2023 - 04:00

Ardından projeye karşı dava açıldı. Dava devam ederken DSİ bu sefer de projede değişikliğe giderek yeni bir başvuruda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü geçen günlerde “Kürecik Göleti Sulaması ve Malzeme Ocakları” projesine “Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verildiğini açıkladı. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin 2022’de verdiği görüşte, projenin yeraltı ve yüzey sularının olumsuz etkileneceği, ayrıca iş makinesiyle yapılacak çalışmaların su kaynaklarının akış yönünü değiştireceği dile getirilmişti.

Projenin ekosisteme zarar vereceğini belirten köylüler ve yaşam savunucuları karara itiraz etti. Malatya Çevre Platformu’ndan Hüseyin Çıplak, eski projenin ufak revizelerle onay aldığını dile getirerek “Avukatımız aracılığıyla itirazımızı yaptık. Dosyaya girmesi için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden de detaylı rapor isteyeceğiz” diye konuştu.