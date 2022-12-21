KPSS-2022/12 sonuçları açıklandı mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS-2022/12: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme tercih işlemleri için bekleyiş sürüyordu. KPSS-2022/12 sonuçları açıklandı mı? Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sözleşmeli personel alımı sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel alımı tercihleri 07 – 12 Aralık 2022 tarihleri arasında alındı. Adaylar sonuçları merakla beklerken gözler ÖSYM'ye çevrildi.
KPSS-2022/12 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS-2022/12 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 21 Aralık 2022 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
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