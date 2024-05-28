DSİ’den Sabiha Gökçen’e sıfır satış

Yayınlanma: 28.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.05.2024 - 04:00

DSİ Genel Müdürlüğü, İstanbul Kurtköy’deki 10564 ada iki parseldeki arsası 90 milyon TL’ye satışa çıkarıldı. İmar durumu “büyük sanayi alanı” olarak ifade edilen taşınmaz için 2 milyon 700 bin TL geçici taminat bedeli talep edildi. Taşınmaz ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında yaklaşık 50 metrelik bir mesafe olması dikkat çeken konular arasında yer alıyor.

DSİ’nin bir diğer satışa çıkardığı arsa ise Antalya Manavgat’ta yer alıyor. Ilıca Mahallesi’nde 719 ada dört parselde bulunan bu taşınmazın çevresinde birçok havuzlu villa yer alıyor. Bu arsa denize yaklaşık 900 metre mesafede yer alıyor. DSİ, bu arsa için ise 93 milyon 680 bin TL talep etti.

