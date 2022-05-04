DSÖ duyurdu: 17 çocuğun karaciğeri iflas etti

04 Mayıs 2022 Çarşamba, 08:54

Koronavirüs vakalarından sonra hızlı ilerleyişiyle endişelendiren gizemli hepatit, can almaya devam ediyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şu ana kadar 16 ülkede görülen nedeni belirsiz hepatit virüsü vaka sayısının 200’e çıktığını duyurdu. Son olarak Endonezya’da ise 3 çocuğun nisan ayında açıklanamayan karaciğer sorunu yüzünden öldüğü açıklandı. Endonezya Bağlık Bakanlığı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamayla dünyada gizemli hepatitten ölen çocuk sayısı Avrupa’daki vakayla birlikte 4’e çıktı.

Euronews’te yer alan habere göre, Endonezya Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Jakarta’da hayatını kaybeden çocukların hastaneye kaldırıldığında mide bulantısı, ateş, kusma, sarılık, ishal, bilinç kaybı gibi belirtiler gösterdiğini aktardı. Karaciğer iltihaplanması ve ciddi hepatit sorunlarının küçük yaşta çocuklarda çok fazla görülmemesi, sağlık yetkililerini bu konuda endişelendiren konuların başında geliyor.

DSÖ’ye göre, gizemli hepatit salgını yüzünden şu ana kadar 16 yaş altı 17 hastaya karaciğer nakli yapıldı. Araştırmacı Dr. Philippa Easterbrook, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisinin basın toplantısında virüs bulaşan çok az çocuğun Covid-19 aşısı yaptırdığı bilgisini paylaşarak, vakaların Covid-19 aşılamalarıyla bir bağlantısı olmadığını vurgulamıştı.

Öte yandan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, geçen günlerde hastalığın Türkiye’de de görüldüğünü belirtmişti.