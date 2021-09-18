DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin onayını askıya aldığını duyurdu

Dünya Sağlık Örgütü, Sputnik V'nin onayı için aldığı karar sonrası gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. İYİ Parti'li Arslan Kabukçuoğlu, Rusya'dan alınan aşılar için bakanlıktan açıklama beklediklerini belirtti.

Sarp Sağkal
18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00
DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin onayını askıya aldığını duyurdu
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V’nin onayını, “üretim sürecindeki ihlaller” nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Türkiye’nin de aldığı aşıların verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soran İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu’nun önergeleri ise yanıtsız kaldı. Kabukçuoğlu, “Hata yaptılarsa ‘Biz bunu almakla şurada hata yaptık’ demeleri lazım. Ama hiçbir açıklama yapmıyorlar” dedi.


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