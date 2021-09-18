DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin onayını askıya aldığını duyurdu

18 Eylül 2021 Cumartesi, 04:00

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V’nin onayını, “üretim sürecindeki ihlaller” nedeniyle askıya aldığını duyurdu.

Türkiye’nin de aldığı aşıların verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soran İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu’nun önergeleri ise yanıtsız kaldı. Kabukçuoğlu, “Hata yaptılarsa ‘Biz bunu almakla şurada hata yaptık’ demeleri lazım. Ama hiçbir açıklama yapmıyorlar” dedi.