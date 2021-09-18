DSÖ, Rus aşısı Sputnik V'nin onayını askıya aldığını duyurdu
Dünya Sağlık Örgütü, Sputnik V'nin onayı için aldığı karar sonrası gözler Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. İYİ Parti'li Arslan Kabukçuoğlu, Rusya'dan alınan aşılar için bakanlıktan açıklama beklediklerini belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya’nın geliştirdiği koronavirüs aşısı Sputnik V’nin onayını, “üretim sürecindeki ihlaller” nedeniyle askıya aldığını duyurdu.
Türkiye’nin de aldığı aşıların verilerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya soran İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu’nun önergeleri ise yanıtsız kaldı. Kabukçuoğlu, “Hata yaptılarsa ‘Biz bunu almakla şurada hata yaptık’ demeleri lazım. Ama hiçbir açıklama yapmıyorlar” dedi.
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