DSP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul yaşamını yitirdi
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracıyla metro hattının duvarına çarpan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, hayatını kaybetti.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde aracıyla metro hattının duvarına çarpan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Kul, idaresindeki 16 HK 834 plakalı otomobil, Alemdar Mahallesi Mudanya Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak metro hattının duvarına, ardından bariyerlere çarptı. Sürücü Kul, araçta sıkıştı.
Diğer sürücülerin durumu bildirmesiyle kaza yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından sürücüyü sıkıştığı otomobilden kurtardı.
Ayrıca, kazanın etkisiyle otomobilin tekerlekleri ve parçalarının etrafa saçılmasıyla kısmen kapanan yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Ağır yaralanan DSP Genel Başkan Yardımcısı Kul, hastanede yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da sosyal medya hesabından Kul için başsağlığı mesajı paylaştı.
Değerli büyüğüm,tepeden tırnağa "insan",emekçi ve üretici,örnek bir DSP'li,G.Bşk.Yrd. ağabeyimiz Hüseyin Kul'u elim bir trafik kazasında kaybettik.Üzüntümü tarif edecek cümle kuramıyorum.Kederli ailesine ve DSP camiasına sabır,metanet, başsağlığı diliyorum.Mekânı cennet olsun. pic.twitter.com/2H1YOjJJhC— Önder Aksakal (@OnderAksakal) July 19, 2022
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