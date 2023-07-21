Dua okuyanların üzerine sundurma çöktü: 3 yaralı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde, mezarlıkta dua okuyan cenaze yakınlarının üzerine sundurma çöktü. Olayda üç kişi hafif şekilde yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.07.2023 - 16:05
Dua okuyanların üzerine sundurma çöktü: 3 yaralı
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Olay, bugün 14.00 sıralarında Kandıra ilçesi Akbal Mahallesi'ndeki mezarlıkta meydana geldi. Yağmurlu havalarda cenaze yakınlarının rahat etmesi için mezarlığa sundurma yapan ustalar, cenaze geldiğini fark ederek ara verdi.

Sandalyelere oturarak dua edenlerin üzerine, ahşap sundurma büyük bir gürültü ile çöktü. Olayda üç kişi yaralanırken, sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Kandıra Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


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