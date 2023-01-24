Duayen gazeteci Orhan Erinç son yolculuğuna uğurlandı

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 15:18

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 16:31

Cumhuriyet Vakfı Başkanlığı ve Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevlerinde bulunan, eski Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı duayen gazeteci Orhan Erinç 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Erinç için Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazı öncesinde Cağaloğlu yokuşundaki TGC binasında tören düzenlendi.

Törende konuşan TGC Başkanı Turgay Olcayto, 62 yıllık dostunu kaybettiğini söyledi.

Erinç ile yollarının kesiştiği dönemde cemiyetin kurumsallaşması açısından ondan çok yararlanacağı düşüncesinin daha sonra gerçek olduğunu belirten Olcayto, "Çetin Emeç'in gazetesinde başlayan arkadaşlığımız bugüne dek, ölene dek hiç kopmadı. Ben ona 'Babıali'nin belleği' derdim. Gerçekten Babıali'yi çok iyi bilir. Babıali'nin bütün insanlarını tanır ve onları da her zaman anar, yazılarında vurgulardı. İyi bir köşe yazarıydı, Burhan Felek'i örnek alırdı" diye konuştu.

Törene, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ile CHP'li Canan Kaftancıoğlu da katıldı.

AİLESİ CAMİDE TAZİYELERİ KABUL ETTİ

Daha sonra Üsküdar Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Erinç'in ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Kızları Esra ve Aslı Erinç ile cami avlusunda taziyeleri kabul eden eşi Oya Erinç, hayat arkadaşının kaybından ötürü büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, dostlarına ve yakınlarına gösterdikleri vefadan dolayı teşekkür etti.

Erinç'in cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Merdivenköy Mezarlığı'na defnedildi.