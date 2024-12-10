Dubai çikolatasından sonra yeni tarif: Talebe yetişilemiyor! Ustası 'Yakında sadece bunu üreteceğiz' diyor...

Dubai çikolatası popülerliğini korurken yapılan benzer tarifler gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Diyarbakır'da Dubai çikolatasının başka bir versiyonu yapıldı. Ürünü satışa sunan işletmeden ''10 gündür üretiyoruz. Yakında sadece bunu üreteceğiz'' açıklaması geldi.

Dubai çikolatasından sonra yeni tarif: Talebe yetişilemiyor! Ustası 'Yakında sadece bunu üreteceğiz' diyor...
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İHA
Yayınlanma: 10.12.2024 - 17:05

Diyarbakır’da, Türkiye’de revaçta olan Dubai çikolatasının yeni bir versiyonu yapıldı.

Diyarbakır’da Hacıbaba Pastaneleri Ar-Ge ekibi, Türkiye’de revaçta olan Dubai çikolatasının pasta versiyonunu yapmaya başladı. Hacıbaba Pastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Elaldı, Hacıbaba Pastaneleri olarak güzel bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ekiplerinin olduğunu, bu ekiple birçok tatlıda öncü oldukları için bu çalışmayı yaptıklarını söyledi.

'SADECE DUBAİ PASTASINI ÜRETMEYE BAŞLAYACAĞIZ'

Dubai çikolatasının pastasını ürettiklerini ifade eden Elaldı, “Fıstık, bizim ana malzemelerimizden biri. Çikolata yine pastanemizin ana malzemesi. Kadayıf teli, Diyarbakır’a has tescilli ürünümüzdür. Bunlardan esinlenerek, Dubai’nin Dubai değil, Diyarbakır olmasını tercih ederdim. Fiyat olarak şu bir no.’lu pasta 550 lira. Olması gereken 800 liralık ürünü 550 liraya veriyoruz. Tanıtım amaçlı. Bundan ucuz, kalitelisini şu anda Türkiye’de bulamazsınız diye iddia ediyorum. 10 gündür üretiyoruz. Yakında diğer pastaları bırakarak sadece Dubai pastasını üretmeye başlayacağız” dedi.



Etiketler: #Dubai çikolatası #diyarbakır #tarif

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