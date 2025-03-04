Dubai’ye ihraç edilecek limonlarda pestisit tespit edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hatay'da Dubai'ye ihraç edilmek istenen 71 bin 250 kilogram limonda Türkiye’de yasaklı pestisit tespit edildiğini ve ürünlerin imha edildiğini duyurdu.
Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hatay'da Dubai'ye ihraç edilmek üzere hazırlanan limonlarda yapılan incelemelerde, Türkiye’de kullanımı yasaklanmış olan Fenbutatin Oxide adlı pestisitin tespit edildiğini açıkladı.
Bakanlık, resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kontrol görevlileri tarafından bir firmada gerçekleştirilen denetimlerde limon numuneleri alındığını ve analiz sonucunda yasaklı kimyasalın tespit edildiğini belirtti. Açıklamada, “Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olmayan toplam 71 bin 250 kilogram limon muhafaza altına alınmış ve 3 Mart’ta imha edilmiştir. Gıda güvenilirliği için denetimlerimiz aralıksız devam etmektedir.” ifadelerine yer verildi.
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