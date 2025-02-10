O ilde 'pestisit' alarmı! Hepsi imha edildi: Tam 55 ton...

Hatay’da ihracata göndermek için hazırlanan ve ‘pestisit’ kimyasal maddesi tespit edilen 55 ton limon imha edildi.

O ilde 'pestisit' alarmı! Hepsi imha edildi: Tam 55 ton...
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İHA
Yayınlanma: 10.02.2025 - 10:02

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, insan ve çevre güvenliğini sağlayabilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler tarafından ihracata gönderilmek için hazırlanan 55 ton limondan alınan numunede Türkiye’de kullanımı yasak olan pestisit isimli kimyasal maddesi tespit edildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Söz konusu tonlarca limon güvenlik önlemi alınarak, katı atık depolama tesisinde imha edildi.

Ekipler, güvenilir olmayan gıdanın piyasaya arzına, ihracatına ve ithalatına asla izin verilmeyeceğini belirttiler.


Etiketler: #hatay

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