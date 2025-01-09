Sebze ve meyveler üzerindeki tehlike: Pestisit erken menopoz riskini artırıyor!

Yayınlanma: 09.01.2025 - 14:17

Güncelleme: 09.01.2025 - 14:17

Prof. Dr. Hakan Çoksüer, erken menopozun 40 yaş altı kadınlarda yumurtalıkların tükenmesine denildiğini, hormonal ımbalance bağlı olarak yumurtalıkların artık fonksiyonlarını tamamen kaybettiği, olduğunu söyledi.

Vücudun gebeliğe sebep olacak yumurta üretimini sağlayamadığını belirten Prof. Dr. Çoksüer, “40 yaş altı kadınlarda son zamanlarda gittikçe artmaya başladı. Bunların sebeplerine baktığımızda ailevi nedenler olabilir, genetik faktörler, çevresel faktörler, aldığı ilaç kullanımı, hava kirliliği, kötü beslenme alışkanlıkları ve özelikle tükettiğimiz sebze meyvelerin üzerindeki pestisit dediğimiz tarım ilcalarının kalıntılarının olması erken menopoz riskini artırmaktadır. Sebze ve meyveyi tüketirken dikkat etmiyoruz” dedi.



Bunlara da belli başlı önerileri olduğunu ve önerileri sıralayan Çoksüer, şöyle konuştu:

“Özelikle meyve ve sebzeleri yıkarken önce durulamak gerekiyor. Daha önceleri sirkeli su da bekletip yıkayarak tüketiyorduk. Fakat son yıllarda yapılan çalışmalarda karbonatlı suyun içerisinde 15 dakika bekletilmesi önerilmektedir. Artık hastalara şunu öneriyoruz. 1 litre suya 1 çay kaşığı karbonat ekleyip 15 dakika beklettikten sonra tüketmelerini öneriyoruz. Bu hastalarda son zamanlarda tedavi olarak eksozom tedavisi öneriyoruz. Eksozom tedavisi de göbek kordonundan elde edilen hücrelerin özel ortamda saflaştırılarak elde edilen protein kesecikleridir. Bu protein kesecikleri yumurtalıklara enjekte ediyoruz. Buradaki yumurtalıkların içerisinde hücre yenilenmesi sağlamakta. Eksozon dışında PRP uygulaması da yapılmakta. Hem yumurtalıklara hem de rahmin içerisine eksozon ve PRP aynı zanda yapılabilmekte. Diğer bir uygulama akupunktur tedavisi. Çin’de 3 bin yıldan beri uygulanmakta. Yan etkisi olmayan bir tedavi.”

AKUPUNKTUR TEDAVİSİ

Akupunktur tedavisindeki mantığa değinen Çoksüer, “Hastalarda stresi azaltmakta, hem hormon balansını düzene sokarak yumurtalıkların aktivitesini artırmakta ve aynı zamanda rahim ve yumurtaların iyi güçlenmesini sağlamakta. Diğer bir uygulamamız fitoterapi. Bitkisel bir tedavi. Bunu kullanırken mutlaka bir fitoterapi uzmanı tarafından verilmesi önerilir. Hastalarımız bazen sosyal medya üzerinden bu bitkisel ürünleri kullandığını görmekteyiz. Bu, kesinlikle çok yanlış bir uygulama. Herhangi bir tedavi alınırken internet ortamında ezbere ilaç kullanılmaması lazım. Eğer kontrolsüz kullanıldığında bu bitkisel ilaçların yan etkileri çok ciddi sonuçlara neden olabilmektedir” diye konuştu.



Prof. Dr. Çoksüer, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

“Erken menopozdan korunmak birazda bilinçli olmayla alakalıdır. Bütün hastalarımdan rica bilinçlensinler. Hem gıdalarına dikkat etsinler, sağlıklı doğal gıdalar tüketmek önemli. Günümüzde hormonlu gıdalar, hazır gıdalar, salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalar zarar vermekte.”