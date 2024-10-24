Düdüklü tencere patladı, ev kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 17:20

Güncelleme: 24.10.2024 - 17:20

7 çocuk babası 44 yaşındaki Mesut Kaya, Bağlar Mahallesi’ndeki evinde öğle saatlerinde eşinin yemek pişirmek için ocağa bıraktığı düdüklü tencerenin beklenmedik bir şekilde patladığını söyledi.

Patlama sonucu evin duvarlarında derin yarıklar oluştuğunu dile getiren Kaya, can kaybı yaşanmamasının sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti. Kaya, kışın gelmesiyle birlikte durumun daha da tehlikeli hale geldiğini ifade etti.

Doğal gazı borçla çektiğini belirten Kaya, "Toprak damlı evimin duvarları çatladı. 9 kişilik ailemle tehlike içindeyim. Kar yağarsa evim çökebilir. Tahtalar ve kalaslar, yarılan duvarda asılı kalmış" dedi.

Kaya, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım beklediğini dile getirerek, "Çok zor durumdayım. Yardım eline ihtiyacım var" şeklinde konuştu.