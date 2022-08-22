Düğün alışverişi dönüşü feci kaza: Bir gün sonra kına gecesi olacaktı...
Aksaray’da düğün alışverişinden dönerken nişanlısı Hüzeyfe Sevdi (25) ile birlikte trafik kazasında ağır yaralanan Kamile Yılmaz (25), 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Çiftin 18 Ağustos’ta kına gecesi, bir gün sonra da düğün yapmayı planladığı belirtildi.
Karataş köyü girişinde, 17 Ağustos günü saat 16.00 sıralarında Hüzeyfe Sevdi yönetimindeki 68 HA 927 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali Aygün (50) yönetimindeki 42 PV 325 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı.
Hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüzeyfe Sevdi ile nişanlısı Kamile Yılmaz, kız kardeşi Rümeysa Sevdi (16) ve kamyon şoförü Ali Aygün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan Hüzeyfe Sevdi, Kamile Yılmaz ve Rümeysa Sevdi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
KURTARILAMADI
Durumu ağır olan 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Kamile Yılmaz doktorların tüm müdahalesine rağmen 5 gün süren yaşam savaşını kaybetti.
Yılmaz’ın bugün otopsi işlemlerinin yapılacağı öğrenildi.
BİR GÜN SONRA KINA GECESİ VE DÜĞÜN YAPACAKLARDI
Hüzeyfe Sevdi ile kız kardeşi Rümeysa Sevdi’in tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Hüzeyfe Sevdi ile Kamile Yılmaz'ın 18 Ağustos günü kına gecesi, bir gün sonra da düğün yapmayı planladıkları belirtildi.
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