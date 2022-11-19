Düğün arifesinde, nişanlısının oturduğu caddede silahlı saldırıya uğradı
Edirne'de H.S., yarın düğün yapmayı planladığı nişanlısının oturduğu caddede, otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda yaralandı.
Çavuşbey Mahallesi Ağaçpazarı Caddesi’ne otomobiliyle gelen H.S.’ye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından tabancayla ateş açıldı. H.S. yaralanırken, şüpheliler ise kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.S., ilk müdahalenin ardından bir özel hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, şüphelileri suç aleti silahla yakalayarak gözaltına aldı.
H.S.’nin bu akşam silahlı saldırının yaşandığı caddede oturan G.Z. ile kına gecesi olduğu, çiftin yarın akşam yapılacak düğünle evlenmeyi planladıkları öğrenildi.
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