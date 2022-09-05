Düğün denetiminde 'silahla ateş edenlere' suçüstü

Gaziantep’te, polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı. Düğün sahibine de 'idari işlem' uygulandı.

DHA
05 Eylül 2022 Pazartesi, 12:32
Düğün denetiminde 'silahla ateş edenlere' suçüstü
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Beydilli Mahallesi’nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı. Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi.

AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTILAR

Yapılan denetimler sonucu düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden 3 kişi, yakalandı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Düğün sahibi hakkında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.


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