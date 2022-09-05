Düğün denetiminde 'silahla ateş edenlere' suçüstü
Gaziantep’te, polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı. Düğün sahibine de 'idari işlem' uygulandı.
Beydilli Mahallesi’nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı. Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi.
AV TÜFEĞİYLE ATEŞ AÇTILAR
Yapılan denetimler sonucu düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden 3 kişi, yakalandı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.
Düğün sahibi hakkında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.
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