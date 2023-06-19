Düğün dönüşü korkunç kaza: 4 yaralı
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi’nde meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Bakacakkadı mevkisi, Dereköseler yol ayrımında, akşam saatlerinde Çaycuma’dan Zonguldak istikametine seyreden ve içinde bulunanların isimleri henüz öğrenilemeyen 67 NY 306 plakalı Kartal marka araç, 67 ACR 614 Tempra markalı plakalı araca arkadan çarptı.
DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI
Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpan araçta bulunan 4 yaralı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 67 NY 306 plakalı Kartal marka araç içindeki yaralıların düğünden döndükleri öğrenildi.
Kaza yapan araçlar Diriliş Mühendislik firmasına ait çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Abdülbaki Dakak’ın ön otopsi raporu ortaya çıktı!
- İzmir'de bir evde dört şahsın cansız bedeni bulundu
- İmamoğlu'ndan Erdoğan'a 'Fetret Dönemi' yanıtı
- Onur Yürüyüşü’ne polis müdahalesi! Gözaltılar var
- Abdüllatif Şener'in bir 'sırrı' daha ortaya çıktı
- Ünlü sunucu boşandığını duyurdu
- Abdüllatif Şener şaşırtmadı: Halayla yanıt verdi
- Sağlık Bakanlığı'ndan kritik açıklama: Süresi uzatıldı!
- Cem Yılmaz'dan dikkat çeken paylaşım
- 3 partiden anayasa değerlendirmesi