Düğün dönüşü korkunç kaza: 4 yaralı

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi Bakacakkadı Beldesi’nde meydana gelen kazada 2 araç çarpıştı, 4 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 19.06.2023 - 09:05
Düğün dönüşü korkunç kaza: 4 yaralı
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Bakacakkadı mevkisi, Dereköseler yol ayrımında, akşam saatlerinde Çaycuma’dan Zonguldak istikametine seyreden ve içinde bulunanların isimleri henüz öğrenilemeyen 67 NY 306 plakalı Kartal marka araç, 67 ACR 614 Tempra markalı plakalı araca arkadan çarptı.

DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpan araçta bulunan 4 yaralı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan 67 NY 306 plakalı Kartal marka araç içindeki yaralıların düğünden döndükleri öğrenildi.

Kaza yapan araçlar Diriliş Mühendislik firmasına ait çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılarak yediemin otoparkına çekildi.


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