Düğün kana bulandı, çevik kuvvet müdahale etti
Mahallede gerçekleştirilen sokak düğününde, henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Olayda, tartışmayı yatıştırmak isteyen düğün sahibi ve oğlu bıçakla yaralandı. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için bölgeye çevik kuvvet istendi. Düğün ise yarıda kaldı.
Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında çıkan bıçaklı kavgada düğün sahibi baba ve oğlu yaralandı. Hafif yaralanan baba ve oğlu hastaneye kaldırılırken, polis ise olaylarının büyümemesi için bölgeye çevik kuvvet sevk etti.
BIÇAKLA YARALANDILAR
Olay, Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede gerçekleştirilen sokak düğününde gençler arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine birbirlerine bıçaklarla saldırdığı iddia edilen şahısları yatıştırmak isteyen düğün sahibi baba Cemali Murat C. ve oğlu Hasan Hüseyin C., bıçaklanarak yaralandı.
Düğüne katılanların haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ambulansları sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından baba ve oğlunu ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.
DÜĞÜN YARIDA KALDI
Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için bölgeye çevik kuvvet istedi.
Durumu kısa sürede kontrol altına alan polis ekipleri olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahsı kullandığı suç aleti bıçakla birlikte gözaltına aldı.
Polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor. Öte yandan, düğüne katılanlara ikram edilmek için hazırlanan yemeklerin ise kazanlarda kaldığı gözlenirken, kavgadan dolayı düğün yarıda kaldı.
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