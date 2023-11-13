Düğün konvoyu yapan 11 araca 22 bin TL ceza
Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düğün konvoyu yapan 11 araca toplam 22 bin 936 lira ceza kesildi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karabük-Safranbolu Karayolu’nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyunda bulunan 11 aracın plakalarının güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edildiği belirtildi.
11 aracın sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "usulsüz ışık donanımı", "tehlikeli şerit değiştirme" maddelerinden toplam 22 bin 936 TL idari para cezası yazıldığı kaydedildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Can Atalay’ı kurtaracak masal
- Coca-Cola’ya devlet desteği!
- Fatih Altaylı'dan 'Starbucks protestosu' tepkisi
- Yargı krizinde kim haklı?
- Beyoğlu'ndaki 'aile katliamının' nedeni belli oldu
- İYİ Parti'de bir isim daha istifa etti
- İstismara mı dönüşüyor?
- 'Zorla' protestoda yeni gelişme
- Özgür Demirtaş uyardı: 'Beni seviyorsanız, uzak durun'
- Lüks hayatı gündem olan fenomen Rabia Toprak'tan yanıt