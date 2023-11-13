Düğün konvoyu yapan 11 araca 22 bin TL ceza

Yayınlanma: 13.11.2023 - 20:15

Güncelleme: 13.11.2023 - 20:15

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Karabük-Safranbolu Karayolu’nda trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyunda bulunan 11 aracın plakalarının güvenlik kamerası ve Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarından tespit edildiği belirtildi.

11 aracın sürücüsüne "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek", "usulsüz ışık donanımı", "tehlikeli şerit değiştirme" maddelerinden toplam 22 bin 936 TL idari para cezası yazıldığı kaydedildi.