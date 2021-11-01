Düğün konvoyunda 5 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı
Kütahya'da düğün konvoyunda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.
Kaza, geç saatlerde Kütahya-Afyonkarahisar karayolu Sera köprülü kavşağında meydana geldi. Afyonkarahisar istikametine giden düğün konvoyunda önündeki araçların durduğunu fark etmeyen otomobil sürücüsü, zincirleme kazaya neden oldu.
5 aracın karıştığı kazada, Havva Zehra Kahraman (5) ve Şerife Demirel (47) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
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