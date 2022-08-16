Düğün konvoyunda 'drift' yapan sürücüye ceza
İstanbul Büyükçekmece'de, düğün konvoyunda drift yapan sürücüye 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu.
Büyükçekmece Çakmaklı Yolu'nda 14 Ağustos Pazar günü düğün konvoyu düzenleyenler, caddeyi trafiğe kapattı. Daha sonra E.A. isimli sürücü 34 DMT 03 plakalı otomobili ile drift yapmaya başladı. Sürücü, daha sonra damadı aşağı indirerek etrafında uzun süre drift attı.
ANBEAN KAYDEDİLDİ
Damat bazı anlarda büyük tehlike atlattı. Sürücünün trafiği keserek damadın etrafında drift attığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, drift yapan sürücünün E.A. olduğunu tespit etti.
İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen E.A'ya 9 bin 125 lira para cezası kesilirken, ehliyetine 60 gün süreyle el konuldu. Damat S.K.'ya ise 196 lira para cezası uygulandı.
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