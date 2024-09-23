Düğün konvoyunda havaya silahla ateş açan 2 zanlı yakalandı
Pendik'te düğün konvoyunda yol kesip havaya silahla ateş açtığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de araçlarıyla düğün konvoyu düzenleyen bazı kişilerin yol kesip havaya silahla ateş açmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.
Düğün konvoyunda 2 araçta silah kullandıkları tespit edilen M.A. ve S.K. yakalandı.
Şüphelerin üst aramasında olayda kullanıldığı belirlenen 2 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.
İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: #Düğün konvoyu #düğün #silah
En Çok Okunan Haberler
-
- Yüzde 60 zam geldi: Bugünden itibaren geçerli olacak
- Yavaş'ın yanıtı sonrası istifa etti!
- Gençlerin en sevdiği 10 siyasetçi belli oldu
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- AKP'lilerin 'mangal' keyfine tepki yağdı
- Asker kaçaklarını da kapsıyor
- ‘Uzun yıllar İstanbulumuzda sürsün’
- 'İsrail dehşetten ölecek'
- Metin Arolat son yolculuğuna uğurlandı