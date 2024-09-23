Düğün konvoyunda havaya silahla ateş açan 2 zanlı yakalandı

Pendik'te düğün konvoyunda yol kesip havaya silahla ateş açtığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Düğün konvoyunda havaya silahla ateş açan 2 zanlı yakalandı
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AA
Yayınlanma: 23.09.2024 - 08:48

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 21 Eylül'de araçlarıyla düğün konvoyu düzenleyen bazı kişilerin yol kesip havaya silahla ateş açmasına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Düğün konvoyunda 2 araçta silah kullandıkları tespit edilen M.A. ve S.K. yakalandı.

Şüphelerin üst aramasında olayda kullanıldığı belirlenen 2 ruhsatsız tabanca ve 3 mermi ele geçirildi.

İki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


Etiketler: #Düğün konvoyu #düğün #silah

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