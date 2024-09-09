Pendik'te trafik akışını engelleyen düğün konvoyundaki 5 sürücüye para cezası verildi

İstanbul Pendik'te düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 sürücüye toplam 10 bin 350 lira ceza kesildi.

Pendik'te trafik akışını engelleyen düğün konvoyundaki 5 sürücüye para cezası verildi
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AA
Yayınlanma: 09.09.2024 - 12:15

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil trafik ekipleri, 6 Eylül'de E-80 bağlantı yolunun Kurtköy mevkisinde düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen sürücülere ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine çalışma yaptı.

Ekipler, trafik akışını engelleyen 34 HZ 2675 plakalı aracın sürücüsünün A.H.Y, 34 EHH 329 plakalı aracın sürücüsünün M.A.G, 34 HVZ 516 plakalı aracın sürücüsünün T.Ö, 34 COB 142 plakalı aracın sürücüsünün C.P. ve 34 AZT 404 plakalı aracı kullananın da A.B. olduğunu tespit etti.

Sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun "konvoy yapmak", "taşıt yolu üzerinde duraklamak", "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 10 bin 350 lira ceza verildi.

Ayrıca 5 sürücü, haklarında "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.


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