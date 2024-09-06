Görüntüler tepki çekmişti: Sultangazi'de 'düğün' konvoyuna para cezası
Sultangazi'de trafiğin akışını kesen düğün konvoyundakiler, meşale yakıp halay çekti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine plakadan kimlik tespiti yapılan sürücülere 11 bin 730 lira para cezası uyguladı.
Cadde'de ilerleyen düğün konvoyu, 1 Eylül Pazar günü Atatürk Bulvarı'nda trafiği durdurup meşale yakarak halay çekti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçen Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, araç plakalarından kimlik tespiti yaptı.
5 araç sürücüsüne, diğer araçların ilerleyişine engel olacak şekilde sürmek, saygısızca araç kullanmak, duraklamanın yasak olduğu yerde durmak ve konvoy yapma maddelerinden toplamda 11 bin 730 lira para cezası kesildi.
Öte yandan sürücülerden M.B., K.B., A.Ö., F.A. isimli şahıslar hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem başlatıldı.
Etiketler: #Sultangazi
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