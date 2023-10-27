Esenyurt'ta 'bekara ev verdin' kavgası... Emlakçıya satırlı saldırı!

Yayınlanma: 27.10.2023 - 11:25

Güncelleme: 27.10.2023 - 11:26

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde sokaktaki bir sitede oturan 28 yaşındaki Ergin Bayram, üst katının bekara verilmesinden rahatsız oldu.

Kaplan, daireyi kiraya veren aynı sitenin giriş katında ofisi bulunan emlakçı Orhan Kaplan ile tartıştı. Bayram daha sonra eline satır alarak emlakçı ofisini bastı. Bayram, Kaplan'a satırla saldırdı. İkili arasındaki kavga dışarıya taştı.

SATIRI SOKAKTAN GEÇEN BİR KİŞİ ALDI

Kavgada satırlı saldırgan Ergin Bayram kolunda, Orhan Kaplan ise başından yaralandı. Sokaktan geçen bir kişinin Bayram'ın elindeki satırı almasıyla taraflar birbirinden ayrılırken Ergin Bayram kanayan kolunu tutarak olay yerinden uzaklaştı.

Orhan Kaplan ise çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Olaydan sonra konuyla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, hayati tehlikesi bulunduğu için Orhan Kaplan'ın ifadesini alamadı. Kaplan'ın hastanedeki tedavisi devam ederken şüpheli Ergin Bayram'ın ise eşini ve çocuğunu alarak kaçtığı öğrenildi.

Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.