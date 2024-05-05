Yola çıkan ata otomobil çarptı: 1 ölü, çok sayıda yaralı
Bingöl'de yola aniden çıkan ata çarpan otomobil sürücüsü Metin Koçin yaşamını yitirdi, araçtaki 5 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı at da öldü.
Kaza, gece saatlerinde Bingöl-Sancak karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Metin Koçin yönetimindeki otomobil yola aniden çıkan ata çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki istinat duvarına çarparak durabilirken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Metin Koçin'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenirken, otomobilde yaralanan 5 kişi ise ilk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Koçin'in cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürülürken, yapılan incelemede otomobilin çarptığı atın da öldüğü belirlendi.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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