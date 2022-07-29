Düğün organizasyonu için bırakılan 'yapay çiçekleri' çaldı

29 Temmuz 2022 Cuma, 13:44

Kaynarca ilçesinde organizasyon firması bulunan Merve Velioğlu, 17 Temmuz Pazar günü gece saat 01.55 sıralarında içerisinde 3 farklı cemiyet için hazırladığı süsleri düğün sahiplerine teslim etti. Cemiyetlerin bitmesinin ardından ürünlerini toplamak için yola çıkan Velioğlu, Ferizli ilçesindeki yapay çiçeğine zarar verildiğini gördü.

Durumu mekan ve düğün sahibine bildiren Velioğlu, gerçeği güvenlik kamerası kayıtlarını izleyince gördü. Düğün sonrasında bölgede duran yapay çiçeklerden buket yaparak bölgeden uzaklaşan şahıs, organizasyon firmasını zarara uğrattı.

Organizasyon firması sahibi ise konuyu Emniyet ekiplerine bildireceklerini aktardı.

"ÜRÜNLERİMİZİ ÖNÜMÜZDEKİ CEMİYETLERİMİZDE KULLANAMADIK"

Maddi zararın yanı sıra, daha öncesinden belirlenen cemiyetlere süsleri götüremedikleri için yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Merve Velioğlu, “16 Temmuz tarihinde 3 cemiyetimiz vardı, yoğundu. Cemiyetler sonlandığında ürünlerimizi toparlamaya gittik. Ferizli ilçesinde yapılan düğün için bıraktığımız ürünleri toparlamaya gittiğimizde ürünlerimizde zarar olduğunu gördük" dedi.

Velioğlu, şöyle devam etti:

"Gece saatleri olduğu için yapabileceğimiz bir şey yoktu ürünlerimizi toparlayarak geri döndük. Ertesi gün mekan ve düğün sahibine bu durumu bildirdik. Bunun üzerine kamera kayıtlarını izlediğimizde ürünümüze bilmediğimiz bir şahsın zarar verdiğini, tek tek toparlayıp götürdüğünü gördük. Biz bu ürünlerimizi önümüzdeki cemiyetlerde kullanamadık tekrar toparlayabilmek yaklaşık 2 günümüzü aldı. Önümüzdeki cemiyetlerimize de engel oldu. Durumu emniyet ekiplerine bildireceğiz. Bu olay dolayısı ile yaklaşık 500-600 lira zararımız var. Zarardan ziyade bizim bunları tekrar toparlayarak cemiyetlere götürebilmemiz 2 günümüzü aldı."

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Öte yandan, yaşanan hırsızlık ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; şahsın bölgeye gelişi, yapay çiçekleri tek tek toplayarak buket yapışı ve daha sonrasında bölgeden ayrılışı yer alıyor.