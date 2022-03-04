Düğün salonuna girip pasta yedi, şikayet üzerine gözaltına alınıp mahkemeye sevk edildi
Samsun'da girdiği düğün salonundan pasta yediği iddia edilen bir kişi, şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi eski fuar alanında bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.K., adlı kişi, düğün salonuna girerek pasta yedi.
A.K., bunun üzerine hakkında yapılan şikayetle Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan A.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.K. mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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