Düğün salonunda korkunç olay: Dev avize gelinin üzerine düştü!

Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir düğün salonunda korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada, tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı.

Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç., beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Y.Ç.'nin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.