Düğün salonunda korkunç olay: Dev avize gelinin üzerine düştü!

22.10.2025 14:23:00
DHA
Adana'da bir düğün salonundaki kına eğlencesinde tavanda yerinden sökülen çember şeklindeki dev avize, pistte dans eden gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç.'nin hafif sıyrıklarla atlattığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi’ndeki bir düğün salonunda korkunç bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; salonda kına eğlencesi yapan genç çift pistte dans ettiği sırada, tavandaki çember şeklindeki dev avize yerinden sökülerek gelin Y.Ç.'nin üzerine düştü. Y.Ç. başta olmak üzere pisttekiler büyük panik yaşadı.

Çember boşluğun geniş olması nedeniyle Y.Ç. kazayı başına ve sırtına aldığı darbelerle hafif sıyrıklarla atlattı. Yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülen Y.Ç., beyin kanaması riskine karşı önlem amaçlı 1 gün gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Yaşananlar salonun güvenlik kamerasına yansıdı. Y.Ç.'nin şikâyeti üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #Adana #düğün salonu #gelin

