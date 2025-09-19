Düğünde atılan havai fişekler yangın çıkardı; alevler ormana sıçramadan söndürüldü

Yangın, gece saatlerinde ilçeye bağlı Becili Mahallesi’ndeki bir düğün salonunun arka tarafındaki çalılıkta çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Silifke Orman İşletme Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak yangına müdahale etti. Düğünün devam ettiği sırada alevler ormana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Öte yandan düğün sırasında atılan havai fişeklerden çıktığı iddia edilen yangında bazı ağaçlar zarar görürken, bölgede soğutma çalışmasının devam ettiği belirtildi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.