İstanbul'da bacanakların kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Yayınlanma: 14.10.2023 - 12:22

Güncelleme: 14.10.2023 - 12:23

Maltepe’de, saat 07.00 sıralarında Yunus Y. ile bacanağı Malik A. dün akşam saatlerinde birlikte alkol aldı. Sabah saatlerinde eve alkollü gelen bacanaklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

8 EL ATEŞ AÇTI

Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Malik A. yanında taşıdığı tabancasıyla kaçmaya çalışan bacanağına 8 el ateş açtı.

Kurşunların hedefi olan Yunus Y. ‘nin yaralı bir halde kendi aracıyla özel bir hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada hastane önünde direksiyon başında hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri silahla vurulan Yunus Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri hastane önünde bulguları araştırırken, bölgeye Polis Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Özel hareket ekipleri eve girdi. Şahsın evden kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.