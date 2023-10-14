İstanbul'da bacanakların kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Maltepe’de bacanaklar arasında çıkan kavgada 1 kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan şahıs, bacanağına sokak ortasında 7 el ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı vatandaş aracıyla hastaneye yöneldi. Şahıs hastane önüne geldiği sırada direksiyon başında hayatını kaybetti.
Maltepe’de, saat 07.00 sıralarında Yunus Y. ile bacanağı Malik A. dün akşam saatlerinde birlikte alkol aldı. Sabah saatlerinde eve alkollü gelen bacanaklar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
8 EL ATEŞ AÇTI
Tartışma alevlenerek kavgaya dönüştü. Malik A. yanında taşıdığı tabancasıyla kaçmaya çalışan bacanağına 8 el ateş açtı.
Kurşunların hedefi olan Yunus Y. ‘nin yaralı bir halde kendi aracıyla özel bir hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada hastane önünde direksiyon başında hayatını kaybetti. Saldırgan ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
ÖZEL HAREKAT SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri silahla vurulan Yunus Y.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekipleri hastane önünde bulguları araştırırken, bölgeye Polis Özel Hareket ekipleri sevk edildi. Özel hareket ekipleri eve girdi. Şahsın evden kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemeleri sürüyor.
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