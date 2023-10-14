Mevsimlik işçilerin kavgasında can kaybı 2'ye yükseldi!

Gelendost'ta mevsimlik işçiler arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan Vildan Kıraç'ın ardından, bugün de Şener Gezgin tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:10
Mevsimlik işçilerin kavgasında can kaybı 2'ye yükseldi!
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Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyü mevkiindeki çadır kentte geçen Pazartesi akşamı yaşanan kavgada kan aktı.

Edinilen bilgiye göre; Çadırlarda kalan mevsimlik işçiler arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine av tüfeğiyle açılan ateşle Vildan Kıraç, Şener Gezgin, Songül Akdoğan (47), Hayati Gezgin (44) ve Hakan Kıraç (16) yaralandı. 

İhbarla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Gelendost Devlet Hastanesi'ne, ardından Isparta'daki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. 

Yaralılardan Vildan Kıraç (19), salı günü hayatını kaybetti. Şener Gezgin (21) de tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi.

8 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Soruşturma kapsamında Gökmen Kıraç, Memiş Kıraç, Mecnun Gezgin, Kamil Gezgin, Feridun Kaçan, Azat Kaçan jandarmadaki ifadelerinin ardından geçen Çarşamba günü sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Olaydan sonra kaçan A.G. adlı kadın ve N.G. ise Perşembe günü jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli de tutuklandı. 


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