Düğün salonundaki kavgada 2 kişiyi vuran zanlı tutuklandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde düğün salonunda çıkan ve sokağa taşınan tartışmada 2 kişiyi tabancayla vurarak yaralayan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Düğün salonundaki kavgada 2 kişiyi vuran zanlı tutuklandı
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İHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 20:55

Gece saatlerinde Dumlupınar Mahallesi Askeri Sapağı Sokak’ta bulunan düğün salonunda çıkan tartışma sokağa taşındı. Yanında getirdiği silahı çıkartan B.K., tartıştığı B.D. ile O.Ç’ye ateş etti.

B.D. bacaklarından, O.Ç. ise kasığından vuruldu. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Zanlı B.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

B.K.’nın olayda kullandığı tabancanın ruhsatsız olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Etiketler: #kocaeli #düğün #tutuklandı

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