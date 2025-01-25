Kartalkaya'daki yangın soruşturmasında flaş gelişme: 7 zanlı daha tutuklandı

Yayınlanma: 25.01.2025 - 10:37

Güncelleme: 25.01.2025 - 10:40

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangınla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında savcılıktaki sorguları tamamlanarak nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.

Böylece işletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdürü Emir Aras ile dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9'a yükseldi.

4 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İş güvenliği uzmanı E.K. ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltına alınanlardan 4'ünün jandarmadaki işlemleri sürdüğü aktarıldı.