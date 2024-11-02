Samsun'da 'park yeri' kavgası: 1 yaralı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:14

Güncelleme: 02.11.2024 - 13:14

İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde Y.S., iddiaya göre araç kiralaması yapılan iş yerinin önüne motosikletini park etmek istedi.

İş yeri çalışanı A.B. tepki gösterince tartışma çıktı. Daha önce de tartışan ikili arasındaki tartışma büyüdü. A.B. çıkardığı tabanca ile Y.S.'ye ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurşunun karnını sıyırdığı hafif yaralı Y.S. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, A.B. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.