Samsun'da 'park yeri' kavgası: 1 yaralı

Samsun'da park yeri nedeniyle çıkan kavgada Y.S., (53) daha önce de birçok kez tartıştığı A.B.'yi (43) tabanca ile yaraladı.

Samsun'da 'park yeri' kavgası: 1 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:14

İlkadım ilçesi Karadeniz Mahallesi Saadet Caddesi'nde, dün akşam saatlerinde Y.S., iddiaya göre araç kiralaması yapılan iş yerinin önüne motosikletini park etmek istedi.

İş yeri çalışanı A.B. tepki gösterince tartışma çıktı. Daha önce de tartışan ikili arasındaki tartışma büyüdü. A.B. çıkardığı tabanca ile Y.S.'ye ateş etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kurşunun karnını sıyırdığı hafif yaralı Y.S. ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, A.B. suç aleti tabanca ile gözaltına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Samsun #kavga

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