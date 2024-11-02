Çanakkale'de bıçaklı kavga: 2 kişi yaralandı

Yayınlanma: 02.11.2024 - 09:24

Güncelleme: 02.11.2024 - 09:26

Atatürk Caddesi üzerinde, saat 14.40 sularında, bir dükkanda karşılaşan B.D. ile B.A. (40) bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında B.D. bacağından, B.A. ise omzundan yaralandı. Her iki yaralı, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.