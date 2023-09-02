Düğün yemeği zehirledi: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düğün evinde yedikleri yemeğin ardından gıda zehirlenmesi belirtileri nedeniyle ambulanslarla hastaneye sevk edilen 30 kişi tedavi altına alındı.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 08:25
Düğün yemeği zehirledi: 30 kişi hastaneye kaldırıldı
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Sapanca'da düğün öncesi davetlilere pilav, tavuk, ayran ikram edildi. Yemek sonrası Sapanca Belediye Düğün Salonu'ndaki törene geçen davetlilerden bazılarında mide bulantısı, kusma, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Rahatsızlanan davetlilerin bazıları kendi araçları ile diğerleri ise ambulanslarla Sapanca İlçe Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Zehirlenen kişilerden 10’u Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenilen davetliler hastanede tedavi altına alındı. Zehirlenme olayının yaşanması nedeniyle düğün sona erdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 


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acil servis Acil Ambulans

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