Düğün yolu faciaya dönüştü... Çok sayıda kişi yaralandı!
Sivas'ın Gemerek ilçesinde düğüne gidenleri taşıyan midibüsün devrildiği kazada 27 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında ilçeye bağlı Sızır beldesi yakınlarında meydana geldi.
Sızır’dan Gemerek ilçesi yönüne giden Y.N. idaresindeki 06 EKS 341 plakalı tur midibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, şarampole devrildi.
Kazada, midibüsteki 27 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri ile ambulans helikopter sevk edildi.
Yaralılar, ambulans ve helikopter ile kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Midibüsteki yolcuların Ankara'dan Sivas'ın Şarkışla ilçesine düğüne geldikleri belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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