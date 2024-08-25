Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 25.08.2024 - 08:49
Afyonkarahisar'da feci kaza: 2 ölü, çok sayıda yaralı!
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O.U, (38) idaresindeki 34 KM 6419 plakalı otomobil, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Susuz Kavşağı yakınlarında K.Ç'nin (80) kullandığı 03 LR 678 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü K.Ç. ile otomobilinde bulunan eşi H.Ç. (75) hayatını kaybetti. Diğer otomobilin sürücüsü ve aracında bulunan A.R.U, (37) N.A.U. (7) ile A.A.U (1) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Yapılan incelemenin ardından otomobilden çıkarılan çiftin cenazeleri, Sandıklı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü O.U'nun tedavisinin ardından gözaltına alındığı bildirildi.


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