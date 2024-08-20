Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Batman’da, Mardin’e düğüne giden ailenin pikabı ile TIR çarpıştı. Kazada aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 20.08.2024 - 14:24
Düğün yolunda feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
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Batman-Kozluk karayolu Devecik mevkisinde yolun tek şerite düştüğü bölümde 06 FC 6240 plakalı pikap ile 23 BF 009 plakalı TIR, sürücülerinin kontrolünden çıkarak kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve kolluk kuvveti sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde pikapta bulunan aynı aileden Medeni İba, Remziye İba, Neslihan İba ve Mensure Güler’in hayatını kaybettiğini, TIR sürücüsünün ağır yaralandığını belirledi.

Cansız bedenler, otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna, yaralı ise hastanede tedavi altına alındı.

Hayatını kaybedenlerin Diyarbakır’ın Silvan ilçesinden Mardin’e düğüne gideceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


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