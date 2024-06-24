Düğünde 8 kişiyi yaraladı: Maganda tutuklandı!
Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde gerçekleşen bir düğünde, tüfekle ateş ederek 8 kişinin yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.
Çömlekçi köyündeki bir düğünde D.B.Ö. pompalı tüfekle rastgele ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 8 kişi yaralanmıştı.
Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli D.B.Ö’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açarak 8 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli D.B.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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