Düğünde 8 kişiyi yaraladı: Maganda tutuklandı!

Niğde’nin Altunhisar ilçesine bağlı Çömlekçi köyünde gerçekleşen bir düğünde, tüfekle ateş ederek 8 kişinin yaralanmasına neden olan şahıs tutuklandı.

İHA
Yayınlanma: 24.06.2024 - 12:24
Düğünde 8 kişiyi yaraladı: Maganda tutuklandı!
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Çömlekçi köyündeki bir düğünde D.B.Ö. pompalı tüfekle rastgele ateş etmiş, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği 8 kişi yaralanmıştı. 

Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri; şüpheli D.B.Ö’yü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Düğünde pompalı tüfekle havaya ateş açarak 8 kişinin yaralanmasına sebep olan şüpheli D.B.Ö., jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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