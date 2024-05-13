Kardeşinin düğününde maganda kurşunuyla vurulmuştu: Karnındaki bebeğinden sonra anne de öldü

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kız kardeşinin düğününde havaya açılan rastgele ateş sonucu yaralanan, kaldırıldığı hastanede doğmamış 3 aylık bebeği ölen Zemzem Özdemir (42) de, 7 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 10:10
Kardeşinin düğününde maganda kurşunuyla vurulmuştu: Karnındaki bebeğinden sonra anne de öldü
Abone Ol google-news

Olay, 6 Mayıs’ta Ceylanpınar’a bağlı Hamzababa Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki düğünde gelin Saadet Karagöz’ün evine getirilmesi sırasında havaya rastgele ateş açıldı. Bu sırada gelinin ablası Zemzem Özdemir düğün alanında kardeşinin yerde sürüklenen duvağını toplamaya çalışırken, göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralandı. 

Halayların çekildiği sırada, Özdemir kanlar içinde yere yığıldı. Maganda kurşunuyla yaralanan Özdemir için jandarma ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen ve 3 aylık hamile olduğu öğrenilen Özdemir, Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Zemzem Özdemir, hayati tehlikesi nedeniyle Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Özdemir’in karnındaki bebeği kurtarılamadı.

GELENEK PİŞMANLIĞI

Olayla ilgili jandarma ekipleri düğünde havaya ateş açan Cuma K. ve Fevzi Kara'yı gözaltına aldı. İlçe Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, bebeğini kaybeden anne için çok üzgün olduklarını ve bir gelenek haline gelen düğünde silahla ateş etmenin pişmanlığını yaşadıklarını söyledi. Mahkemeye sevk edilen Fevzi Kara tutuklanırken, Cuma K., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hastanede karnındaki 3 aylık bebeği yaşamını yitiren 5 çocuk annesi Zemzem Özdemir, Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Özdemir’in cenazesi adli tıpa kaldırıldı.

Özdemir’in cenazesi Ceylanpınar’da toprağa verilecek.


Şanlıurfa haberleri maganda haberleri maganda kurşunu haberleri

İlgili Haberler

Esenyurt’ta sokakta silahla dehşet saçan maganda kamerada

Esenyurt’ta sokakta silahla dehşet saçan maganda kamerada
Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası

Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası
Maganda kurşunu balkonda sepeti deldi!

Maganda kurşunu balkonda sepeti deldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Erdoğan'dan Batı'ya 'Filistin eylemleri' tepkisi: 'Protesto hakkı kutsaldır diyenlerin tahammül edemediklerini gördük'

Erdoğan'dan Batı'ya 'Filistin eylemleri' tepkisi: 'Protesto hakkı kutsaldır diyenlerin tahammül edemediklerini gördük'
Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı

Mersin’de şok edici cinayet: Anne, 9 yaşındaki oğlunu karnından bıçakladı
Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: 3 emniyet görevlisine soruşturma!

Son Dakika... Ayhan Bora Kaplan davasında yeni gelişme: 3 emniyet görevlisine soruşturma!
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Yengeç burcu yorumu
25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak

25 yıldır peşindeydi: Batık bankadan parasını faiziyle alacak
Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 13 Mayıs 2024 Pazartesi Kova burcu yorumu
Depreme dayanıksız diye boşaltıldı... PTT binasını satışa çıkardılar!

Depreme dayanıksız diye boşaltıldı... PTT binasını satışa çıkardılar!
Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!

Ünlü AVM’de yangın faciası: Yüzde 80’i kül oldu!