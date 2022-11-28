Düğünde arkadaşlarından şoke eden hediye: 'Bulaşık seti' taktılar
Antalya'nın Serik ilçesinde Ömür Ünal'a (33) düğününde arkadaşları önlük giydirip bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, salatalık ve ayva taktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde Ömür Ünal ile Havvanur Kılınç, (22) Akçaalan Mahallesi'ndeki düğün salonunda düzenlenen törenle evlendi.
Düğündeki takı töreninde arkadaşları damada sürpriz yaptı. Takı merasiminin başlamasıyla 'Tamam Aşkım' şarkısı eşliğinde tek tek anons edilen damadın arkadaşları önce oynadı, ardından da yanlarında getirdikleri önlüğü Ömür Ünal'a giydirdi.
Arkadaşları daha sonra bulaşık deterjanı, bulaşık süngeri, salatalık ve ayvayı kurdeleyle Ömür Ünal'ın boynuna taktı.
Katılımcıları güldüren takı töreninin ardından damat, arkadaşlarıyla birlikte oynadı.
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