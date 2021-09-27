Düğünde gelin ve damada 15 bin adet kripto para takıldı
Karabük’te gelin ve damada takı töreninde 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.
Karabük’te dünya evine giren Mehmet ve Vildan Özköse çiftinin düğünlerinde yapılan takı merasiminde kripto para yatırımcısı olan aile yakını Yunus Emre Yamanol tarafından gelin ve damada 3 bin TL değerinde 15 bin adet kripto para takıldı.
Takı merasimi sırasında sunuş yapan bir kişi ise anons sırasında ilk defa böyle bir takı merasimi gördüğünü söylemesi üzerine salonda gülüşmeler yaşanması kameralara yansıdı.
3 bin TL değerinde kripto para takılan gelin ve damat ise kameralara bol bol poz verdi.
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